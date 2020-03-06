Хабаровский край отметит «Студенческую весну - 2020» в новом формате

6 Март 2020 2020-03-06T07:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае начали принимать заявки на краевой открытый фестиваль «Студенческая весна - 2020». Традиционно работы принимают по трем направлениям: «Наука», «Творчество» и «Журналистика». Однако впервые в истории конкурса организатором выступит региональное представительство «Российского Союза Молодежи». О новом формате рассказали в главном управлении внутренней политики края.

Так поступили, чтобы разнообразить фестиваль и мотивировать молодежь края заниматься творческой и научной деятельностью. Также в дополнение к «Студенческой весне» запустят образовательный проект «Живи весной», в рамках которого пройдут встречи с творческими людьми, достигшими успехов в своем направлении.

Заявки от участников принимают в разные сроки. Так, по направлению «Наука» заявить о себе можно будет до 14 марта, в творческом и направлении «Журналистика» - до 20 марта. Более подробная информация по телефону 8-914-424-24-82, по адресу электронной почты: ruy_khv@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU