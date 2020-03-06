Дальневосточная генерирующая компания - лауреат премии «Время инноваций»

6 Март 2020 2020-03-06T07:54:27+03:00

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Дальневосточная генерирующая компания (входит в Группу РусГидро) награждена дипломом лауреата премии «Время инноваций» в номинации «Технологическая инновация года» в категории «Энергетика и энергосбережение». На конкурсе ДГК представила на суд экспертного совета проект «Комплексная система очистки и регенерации масел».

- Основной целью нашего проекта являлась разработка принципиально новой технологии регенерации отработанных турбинных и трансформаторных масел, - рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер Евгений Брылев. - Восстановление их устойчивых характеристик на уровне новых с гарантией сохранения в течение сроков эксплуатации.

При разработке высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел использовалась вакуумная осушка, электрофизическая и сорбционная очистки, стабилизация масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом.

В результате реализации проекта были не только разработаны технология и мобильная установка регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1), но и по результатам исследований были оформлены патенты: №2679901 «Способ регенерации отработанного энергетического масла» и №2641005 «Турбинное масло», а также создана программа для ЭВМ «Mefo_1n» (свидетельство о регистрации №2016618368).

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций. Лучших выбирают на экспертном совете, в который входят международные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.