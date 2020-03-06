Военные, идущие из Хабаровска в Москву, добрались до Красноярского края

6 Март 2020 2020-03-06T07:50:50+03:00

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Бойцы-участники уникального перехода «Хабаровск-Москва» пересекли границу Иркутской области и Красноярского края. «Лыжники Победы» планируют добраться до краевой столицы 9 марта. В Красноярске они присоединятся к военно-патриотической акции «Все для фронта, все для Победы!» и к акции «Военная служба по контракту - твой выбор». По территории края они пройдут свыше 500 километров.

- Напомним, военнослужащие пронесут копию Знамени Победы по территории 17 российских регионов, будут участвовать в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте перехода, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что стимулом для такого похода стал подвиг красноармейцев. Они прошли в 1934-1935 годах от станции Бочкарев (сейчас Белогорск в Амурской области) до Москвы за 120 дней. Современные герои решили дойти от Хабаровска до Москвы за 100 дней. Свой поход они посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU