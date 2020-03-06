6 Март 2020 2020-03-06T08:10:01+03:00

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Торговый центр «Центральный универмаг» в Хабаровске станет местом учений. По информации, предоставленной в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, тренировка пройдет 10 марта по адресу улица Муравьева-Амурского, 23. Начало в 10:30.

Отметим также, что инициатором этого мероприятия выступили администрация торгового центра и Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Во время учений специалисты отработают порядок действий на случай экстренной ситуации, а именно возникновения пожара. Участниками тренировки выступит персонал торгового центра и пожарно-спасательных подразделений, а также бригады центра медицины катастроф и сотрудники полиции.

Напомним, накануне прошла эвакуация в детско-юношеской школе в Хабаровске. По легенде, в здании случился пожар, очаг находился в спортивном зале на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU