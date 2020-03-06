2020-03-06T08:10:01+03:00
Общество

Центральный универмаг в Хабаровске станет местом учений

Экстренные службы съедутся к торговому центру 10 марта
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Центральный универмаг в Хабаровске станет местом ученийЦентральный универмаг в Хабаровске станет местом ученийФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Торговый центр «Центральный универмаг» в Хабаровске станет местом учений. По информации, предоставленной в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, тренировка пройдет 10 марта по адресу улица Муравьева-Амурского, 23. Начало в 10:30.

Отметим также, что инициатором этого мероприятия выступили администрация торгового центра и Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Во время учений специалисты отработают порядок действий на случай экстренной ситуации, а именно возникновения пожара. Участниками тренировки выступит персонал торгового центра и пожарно-спасательных подразделений, а также бригады центра медицины катастроф и сотрудники полиции.

Напомним, накануне прошла эвакуация в детско-юношеской школе в Хабаровске. По легенде, в здании случился пожар, очаг находился в спортивном зале на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От спрятанных рыбных деликатесов у хабаровчан ломились гаражи
Центральный универмаг в Хабаровске станет местом учений
Специалисты «Ростелеком» рассказывают хабаровчанам, как не попасться на удочку кибермошенников перед 8 марта
Дальневосточная генерирующая компания - лауреат премии «Время инноваций»
Военные, идущие из Хабаровска в Москву, добрались до Красноярского края
Хабаровский край отметит «Студенческую весну - 2020» в новом формате
Чистую воду жители Красной речке в Хабаровске получат к концу года
Машина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском крае
Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоавариях
Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском крае
Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»
Лучшее граффити на военную тему выберут в Хабаровске