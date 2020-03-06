В детском садике в ЕАО нашли угрозу здоровью воспитанников

6 Март 2020 2020-03-06T10:19:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии приставы приостановили работу детского сада. В учреждении, расположенном в поселке Лондоко-завод, во время проверки нашли массу нарушений. В частности речь шла о несоблюдении санитарных норм.

- Приостановление деятельности детсада - это мера, которую избрал для нарушителей суд. Во время разбирательств служители Фемиды приняли во внимание все предоставленные материалы и согласились с тем, что выявленные недочеты создавали угрозу здоровью как детей, так и работников данного учреждения, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Перерыв в работе садика будет длиться 30 суток. Приставы уже наведались в учреждение и выполнили решение суда. Начиная с даты приостановления деятельности детского сада, судебные приставы-исполнители контролируют исполнение требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU