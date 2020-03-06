2020-03-06T10:19:07+03:00
Общество

В детском садике в ЕАО нашли угрозу здоровью воспитанников

В учреждении выявили массу нарушений санитарных норм
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В детском саде в ЕАО нашли угрозу здоровью воспитанниковВ детском саде в ЕАО нашли угрозу здоровью воспитанниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии приставы приостановили работу детского сада. В учреждении, расположенном в поселке Лондоко-завод, во время проверки нашли массу нарушений. В частности речь шла о несоблюдении санитарных норм.

- Приостановление деятельности детсада - это мера, которую избрал для нарушителей суд. Во время разбирательств служители Фемиды приняли во внимание все предоставленные материалы и согласились с тем, что выявленные недочеты создавали угрозу здоровью как детей, так и работников данного учреждения, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Перерыв в работе садика будет длиться 30 суток. Приставы уже наведались в учреждение и выполнили решение суда. Начиная с даты приостановления деятельности детского сада, судебные приставы-исполнители контролируют исполнение требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших пневмонией стало меньше в Хабаровском крае
Лучшего специалиста по охране труда выберут в Хабаровском крае
Начался прием документов для программы «Жилье для молодых семей» в Хабаровске
Бланки для Всероссийской переписи населения получили в Хабаровском крае
В детском садике в ЕАО нашли угрозу здоровью воспитанников
От спрятанных рыбных деликатесов у хабаровчан ломились гаражи
Центральный универмаг в Хабаровске станет местом учений
Специалисты «Ростелеком» рассказывают хабаровчанам, как не попасться на удочку кибермошенников перед 8 марта
Дальневосточная генерирующая компания - лауреат премии «Время инноваций»
Военные, идущие из Хабаровска в Москву, добрались до Красноярского края
Хабаровский край отметит «Студенческую весну - 2020» в новом формате
Чистую воду жители Красной речке в Хабаровске получат к концу года
Машина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском крае
Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоавариях
Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском крае
Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»
Лучшее граффити на военную тему выберут в Хабаровске