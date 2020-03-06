2020-03-06T09:16:13+03:00
Происшествия

От спрятанных рыбных деликатесов у хабаровчан ломились гаражи

Ущерб от действий злоумышленников оценили в один миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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От спрятанных рыбных деликатесов у хабаровчан ломились гаражиОт спрятанных рыбных деликатесов у хабаровчан ломились гаражиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске полицейским удалось задержать трех подозреваемых в незаконном обороте рыбы и икры. По предварительной информации, промышляли правонарушители преимущественно красноскнижными биоресурсами. В руки представителей закона они попали в декабре 2019 года, когда автоинспекторы остановили машину злоумышленников для проверки.

- Фигуранты подъезжали к железнодорожному вокзалу Хабаровска. В салоне у них на тот момент было 85 килограммов икры рыб семейства осетровых. Злоумышленники легально ловили рыбу семейства лососевых, имея на это разрешение. Однако этого им было мало, они занялись продажей деликатесов. Весной и осенью прошлого года сообщники выловили в низовьях реки Амур осетров и заготовили икру, которую хранили в Хабаровске в специально оборудованных морозильных камерах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Также провели обыски по месту проживания подозреваемых и в трех гаражных боксах, которые принадлежали фигурантам. В общей сложности нашли 190 килограммов черной икры и фрагменты рыб, которые на сегодняшний день помещены на ответственное хранение. Предварительный ущерб, причиненный государству, превышает миллион рублей. В отношении подозреваемых возбудили и расследуют уголовное дело. Они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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