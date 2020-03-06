Бланки для Всероссийской переписи населения получили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае готовятся к Всероссийской переписи населения. Напомним. Она стартует в апреле. Перед началом масштабного мероприятия в регион доставили 526 тысяч переписных бланков.
- Начнется перепись с района имени Полины Осипенко. С 20 апреля по 20 мая учет населения проведут в селах имени Полины Осипенко, Бриакан, Владимировка, Херпучи и Удинск. На участках будут работать девять человек и один контролер, все из числа местных жителей. После сбора информации материалы отправят в Хабаровск для дальнейшего учета, - сообщила Александра Нотевская, заместитель руководителя Хабаровскстата.
Основная перепись в крае пройдет с 1 по 31 октября. Переписчики соберут данные обо всех проживающих на территории региона людях. К работе планируют привлечь около трех с половиной тысяч человек. На одного специалиста будет приходиться в среднем 550 жителей региона.
Напомним, желающие смогут поучаствовать во Всероссийской переписи населения в том числе и электронно на портале «Госуслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU