2020-03-06T10:27:07+03:00
Общество

Бланки для Всероссийской переписи населения получили в Хабаровском крае

В регион доставили больше 500 тысяч бланков
Александр ШТААЛЬ
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Бланки для Всероссийской переписи населения получили в Хабаровском краеБланки для Всероссийской переписи населения получили в Хабаровском краеФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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В Хабаровском крае готовятся к Всероссийской переписи населения. Напомним. Она стартует в апреле. Перед началом масштабного мероприятия в регион доставили 526 тысяч переписных бланков.

- Начнется перепись с района имени Полины Осипенко. С 20 апреля по 20 мая учет населения проведут в селах имени Полины Осипенко, Бриакан, Владимировка, Херпучи и Удинск. На участках будут работать девять человек и один контролер, все из числа местных жителей. После сбора информации материалы отправят в Хабаровск для дальнейшего учета, - сообщила Александра Нотевская, заместитель руководителя Хабаровскстата.

Основная перепись в крае пройдет с 1 по 31 октября. Переписчики соберут данные обо всех проживающих на территории региона людях. К работе планируют привлечь около трех с половиной тысяч человек. На одного специалиста будет приходиться в среднем 550 жителей региона.

Напомним, желающие смогут поучаствовать во Всероссийской переписи населения в том числе и электронно на портале «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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