2020-03-06T11:46:01+03:00
Общество

Лучшего специалиста по охране труда выберут в Хабаровском крае

Мероприятие поможет в том числе поднять престиж профессии
Александр ШТААЛЬ
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Лучшего специалиста по охране труда выберут в Хабаровском краеЛучшего специалиста по охране труда выберут в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае с 20 по 26 апреля пройдет «Неделя охраны труда». Цель этого мероприятия - обмен передовым опытом и выработка совместно с экспертным сообществом действенных мер. В частности речь идет о том, как предотвратить несчастные случаи и заболевания на рабочих местах, сохранить жизни и здоровье работников в процессе трудовой деятельности.

- В рамках «Недели» также проведут региональный конкурс «Лучший специалист в области охраны труда». С его помощью надеются не только поднять уровень профессионализма людей этой специализации, но и показать престиж и значимость профессии, - рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Также с помощью конкурса привлекут внимание к обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, распространят передовой опыт работы в сфере условий и охраны труда в организациях края. К участию в конкурсе приглашают к участию в мероприятиях «Недели» работодателей края, общественные организации, профсоюзные коллективы и всех желающих. Подробная информация по телефонам (4212) 56-90-79 и 73-88-06. Положение о конкурсе на сайте комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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