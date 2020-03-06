2020-03-06T12:12:47+03:00
Здоровье

Число заболевших пневмонией стало меньше в Хабаровском крае

Специалисты говорят о двукратном снижении заболеваемости
Александр ШТААЛЬ
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Число заболевших пневмонией стало меньше в Хабаровском краеЧисло заболевших пневмонией стало меньше в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае отмечают снижение заболеваемости внебольничными пневмониями. Так, за два месяца 2020 года по отношению к январю-февралю 2019 года число заболевших в регионе сократилось более чем на тысячу человек. Среди детей от трех до шести лет и практически во всех возрастных группах взрослых, включая лиц старше 65 лет, отмечают практически двукратное снижение числа заболевших. Более чем в два раза снизилось число умерших от пневмоний.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, положительную динамику связывают с активной иммунизацией населения края от пневмококковой инфекции с упором на детское население, лиц старше 65 лет и пациентов, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Также сыграло важную роль усиление профилактических и противоэпидемических мероприятий, внедрение инновационных методов лечения.

Отметим также, что в 2020 году в крае продолжат работу по иммунизации населения от пневмококковой инфекции. Ее проведут в рамках нацпроекта «Демография». Также выполнят иммунизацию пожилых людей, находящихся в социальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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