2020-03-06T11:34:36+03:00
Общество

Начался прием документов для программы «Жилье для молодых семей» в Хабаровске

Очередь формируют на 2021 год
Александр ШТААЛЬ
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Начался прием документов для программы «Жилье для молодых семей» в ХабаровскеНачался прием документов для программы «Жилье для молодых семей» в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске начался прием документов от потенциальных участников программы «Жилье для молодых семей». Очередь получателей субсидии формируют на 2021 год в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Документы принимают с 5 марта по 16 мая 2020 года. Перечень документов, бланки заявлений есть на сайте городского управления по делам молодежи и социальным вопросам. Документы принимают в отделении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), - рассказали в управлении.

Молодые семьи примут в филиале МФЦ №1 на улице Cерышева, 31Б, №2 на улице Суворова, 25А, №3 на улице Тихоокеанской, 171А. График работы центров: понедельник, вторник, среда, четверг с 9:00 до 19:00. В пятницу прием с 10:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00. Телефон для справок 8-800-100-42-12.

Напомним, с марта начался прием документов от молодых семей в краевом минстрое. Со слов очевидцев, первый день был похож на апокалипсис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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