7 Март 2020 2020-03-07T03:12:16+03:00

Погода в Хабаровске на 7 марта 2020 года: днем до +3, вечером снег Фото: Борис КОКУРИН

Весна наступает, даже несмотря на обещанный снег

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В Биробиджане небольшие осадки. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -13 -15. Днем +1 +3.

В Хабаровске без существенных осадков, вечером снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -10 -12. Днем +1 +3.

В Бикине небольшие осадки. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -11 -13, днем +3 +5.

В Советской Гавани и Ванино ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -13 -15. Днем 0 -2. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -14 -16. Днем 0 +2.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -1 -3.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -18 -20. Днем -3 -5.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -9 -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU