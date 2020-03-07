Участники уникального перехода Хабаровск – Москва вышли в Красноярский край

7 Март 2020 2020-03-07T04:41:01+03:00

Сейчас главная проблема военных снег, его они преодолевают на мотовездеходах

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Сейчас группа спецназа отправившаяся в уникальный комбинированный переход по маршруту Хабаровск – Москва уже преодолела Иркутскую область и вышла в Красноярский край. Уже 9 марта военные должны выйти к столице края – Красноярску, а пока преодолевают заснеженные участки маршрута используя армейские мотовездеходы АМ-1. Как сообщают в ведомстве военнослужащие на квадроциклах прошли 110 из 180 километров от населенного пункта Нижний Ингащ до города Уяр.

- Красноярский край встретил военнослужащих снежной погодой. На отдельных участках высота снежного покрова достигала 50 сантиметров. Особо сложные места спортсмены проходили пешком и на лыжах, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В Красноярском крае участники перехода примут участие в акциях «Все для фронта, все для победы!», и «Военная служба по контракту – твой выбор».

Напомним, что лыжный переход стартовал 28 января в городе Хабаровске и должен будет завершиться 7 мая в Москве. Примером для спецназовцев стал подвиг красноармейцев, которые в 1934-1935 годах прошли со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы за 120 дней.

Их последователи намереваются преодолеть 8492 километра, пройти по территории 17 субъектов Российской Федерации за 100 дней. С собой военные несут копию Знамени Победы и участвуют во всех патриотических акциях в населенных пунктах, попадающихся на пути.

ИСТОЧНИК KP.RU