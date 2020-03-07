2020-03-07T06:07:17+03:00
Происшествия

Ошибка в один символ обошлась биробиджанцу в 13 тысяч рублей

Мужчина заказывал объектив для фотоаппарата и неправильно набрал адрес сайта
Борис КОКУРИН
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Ошибка в один символ обошлась биробиджанцу в 13 тысяч рублейОшибка в один символ обошлась биробиджанцу в 13 тысяч рублейФото: Борис КОКУРИН
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Сайт, где можно недорого купить оптику для зеркальной фотокамеры, 59-летнему жителю столицы Еврейской автономной области посоветовали знакомые. Тот записал адрес и расположившись у компьютера приступил к покупке. Набрав записанный адрес, он действительно попал на сайт онлайн магазина, там связался с продавцом-консультантом.

- В ходе переписки онлайн-консультант написал ему номер телефона, по которому потерпевший позвонил для оформления товара. Там, ему сообщили, что для покупки объектива необходимо перевести деньги в сумме 12990 рублей на указанный счет. Биробиджанец перевел деньги и перезвонил в магазин, но ему никто не ответил, тогда он перезвонил на горячую линию, телефон которой был указан на странице магазина, но на звонки также никто не ответил, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Тогда мужчина перезвонил знакомым и выяснилось, что когда он записывал адрес то перепутал один символ. Фотолюбителю ничего не оставалось как написать заявление в полицию. Полицейские установили, что подобные факты обмана были зарегистрированы и других городах России. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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