2020-03-07T07:39:58+03:00
Общество

Сотрудники МЧС и волонтеры в Хабаровске проводят рейды на набережной Амура

Борис КОКУРИН
Поделиться:
Сотрудники МЧС и волонтеры в Хабаровске проводят рейды на набережной АмураСотрудники МЧС и волонтеры в Хабаровске проводят рейды на набережной АмураФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Рейды – профилактические, штрафы не выписывают. Их основная цель – это предупредить людей, особенно рыбаков и детей, что выход на тонкий весенний лед может быть опасным для жизни. Учувствуют в рейдах сотрудники МЧС России, представители Хабаровского регионального отделения ВОСВОД и работники Центра проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Накануне выходных они прошлись по набережной Амура – очень популярному месту откуда люди устраивают прогулки на левый берег, а рыбаки выходят на лед для рыбалки.

- С рыбаками и отдыхающими инспекторы ГИМС и волонтёры провели беседы, раздали памятки, напомнили об опасности выхода на водоемы. Особое внимание было уделено детям, которые скоро отправятся на весенние каникулы. Главная задача рейдов - сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, обеспечить безопасность подрастающего поколения, снизить количество несчастных случаев и гибели взрослых и детей на водных объектах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отмечают в ведомстве что сейчас наблюдается повышение среднесуточных температур, а значит ледовая обстановка на реках меняется очень быстро. Лёд становится хрупким, структура его изменяется, хотя выглядеть он может по-прежнему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наломал дров: В Хабаровском крае мужчина нарубил деревьев на два года в местах не столько отдаленных
Сотрудники МЧС и волонтеры в Хабаровске проводят рейды на набережной Амура
Ошибка в один символ обошлась биробиджанцу в 13 тысяч рублей
Участники уникального перехода Хабаровск – Москва вышли в Красноярский край
Погода в Хабаровске на 7 марта 2020 года: днем до +3, вечером снег
Число заболевших пневмонией стало меньше в Хабаровском крае
Лучшего специалиста по охране труда выберут в Хабаровском крае
Начался прием документов для программы «Жилье для молодых семей» в Хабаровске
Бланки для Всероссийской переписи населения получили в Хабаровском крае
В детском садике в ЕАО нашли угрозу здоровью воспитанников
От спрятанных рыбных деликатесов у хабаровчан ломились гаражи
Центральный универмаг в Хабаровске станет местом учений
Специалисты «Ростелеком» рассказывают хабаровчанам, как не попасться на удочку кибермошенников перед 8 марта
Дальневосточная генерирующая компания - лауреат премии «Время инноваций»
Военные, идущие из Хабаровска в Москву, добрались до Красноярского края
Хабаровский край отметит «Студенческую весну - 2020» в новом формате
Чистую воду жители Красной речке в Хабаровске получат к концу года
Машина с людьми ушла в кювет и перевернулась в Хабаровском крае
Пожарные в Хабаровске выяснили, кто лучше работает на автоавариях
Провайдера, обманувшего клиента, наказали в Хабаровском крае
Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге «Обход Хабаровска»
Лучшее граффити на военную тему выберут в Хабаровске