Сотрудники МЧС и волонтеры в Хабаровске проводят рейды на набережной Амура

7 Март 2020 2020-03-07T07:39:58+03:00

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Рейды – профилактические, штрафы не выписывают. Их основная цель – это предупредить людей, особенно рыбаков и детей, что выход на тонкий весенний лед может быть опасным для жизни. Учувствуют в рейдах сотрудники МЧС России, представители Хабаровского регионального отделения ВОСВОД и работники Центра проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Накануне выходных они прошлись по набережной Амура – очень популярному месту откуда люди устраивают прогулки на левый берег, а рыбаки выходят на лед для рыбалки.

- С рыбаками и отдыхающими инспекторы ГИМС и волонтёры провели беседы, раздали памятки, напомнили об опасности выхода на водоемы. Особое внимание было уделено детям, которые скоро отправятся на весенние каникулы. Главная задача рейдов - сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, обеспечить безопасность подрастающего поколения, снизить количество несчастных случаев и гибели взрослых и детей на водных объектах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отмечают в ведомстве что сейчас наблюдается повышение среднесуточных температур, а значит ледовая обстановка на реках меняется очень быстро. Лёд становится хрупким, структура его изменяется, хотя выглядеть он может по-прежнему.

ИСТОЧНИК KP.RU