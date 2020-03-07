Наломал дров: В Хабаровском крае мужчина нарубил деревьев на два года в местах не столько отдаленных
В Амурской области инспекторы обнаружили следы незаконной вырубки деревьев – пострадали березы и лиственница. Поиски злоумышленника много времени не заняли – им оказался местный житель.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Амурскому району задержан подозреваемый в совершении незаконных рубок деревьев. 30-летний ранее не судимый житель Амурска совершил незаконную рубку лиственницы и берез. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 20 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел заготовить дров для растопки печки. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Как рассказали в ведомстве санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU