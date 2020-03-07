2020-03-07T09:08:02+03:00
Происшествия

Наломал дров: В Хабаровском крае мужчина нарубил деревьев на два года в местах не столько отдаленных

Ущерб, нанесенный им лесному фонду, превысил 20 тысяч рублей
Борис КОКУРИН
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Наломал дров: В Хабаровском крае мужчина нарубил деревьев на два года в местах не столько отдаленныхНаломал дров: В Хабаровском крае мужчина нарубил деревьев на два года в местах не столько отдаленныхФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Амурской области инспекторы обнаружили следы незаконной вырубки деревьев – пострадали березы и лиственница. Поиски злоумышленника много времени не заняли – им оказался местный житель.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Амурскому району задержан подозреваемый в совершении незаконных рубок деревьев. 30-летний ранее не судимый житель Амурска совершил незаконную рубку лиственницы и берез. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 20 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел заготовить дров для растопки печки. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Как рассказали в ведомстве санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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