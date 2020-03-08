Погода в Хабаровске на 8 марта 2020 года: в Хабаровске облачно с прояснениями, возможен снег

8 Март 2020 2020-03-08T03:02:04+03:00

В самый прекрасный праздник весны хабаровчанки останутся без солнышка

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В Биробиджане облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Температура ночью -2. Днем до +2. По ощущениям до -5.

В Хабаровске облачно, возможен снег. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду порывы до 9 метров. Температура воздуха ночью -2. Днем +2. По ощущениям днем до -2. Уровень Амура -43 сантиметров. Толщина льда у города менее 90 сантиметров.

В Бикине облачно, возможен снег. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Ночью до -2. Днем +4.

В Советской Гавани и Ванино солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, во второй половине дня северный,1--2 метра в секунд. Ночью -5. Днем +5.

В Комсомольске-на-Амуре солнечно. Осадков не ожидается. Ветер южный, порывистый, 6 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью -5. Днем +1, по ощущениям до -4. Уровень Амура у Города Юности -97 сантиметра. Толщина льда у города менее 90 сантиметров.

В Чегдомыне облачно, возможен снег. Ветер южный, юго-западный, 3 метра в секунду, порывы до 9 метров. Ночью до -8. Днем до +3.

В Николаевске-на-Амуре солнечно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Ночью -12. Днем -5. По ощущениям до -7. Уровень Амура в устье реки 50 сантиметр. Толщина льда около 50 сантиметров.

В Охотске солнечно. Ночью -17. Днем -5. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воды в Охотском море 3,4 градуса. Сплоченность морского льда 50%.

Минимальная температура воздуха наблюдалась в Охотском районе в Уеге: -29.

Максимальная температура воздуха наблюдалась в Елабуге: -1.

ИСТОЧНИК KP.RU