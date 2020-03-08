Количество заболеваний внебольничной пневмонией в Хабаровском крае идет на спад

8 Март 2020 2020-03-08T05:58:50+03:00

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Количество жителей Хабаровского края заболевших внебольничной пневмонией сократилось более чем на тысячу случаев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры привели пресс-службе краевого минздрава.

- Среди детей от 3 до 6 лет и практически во всех возрастных группах взрослых, включая лиц старше 65 лет, произошло практически двукратное снижение числа заболевших и боле чем в два раза сократилось количество летальных исходов, - подчеркнули в ведомстве.

Такое существенное снижения количества заболеваемости и смертности от внебольничной пневмонии по мнению медиков связано с ростом уровня вакцинации населения от пневмококковых инфекций. Основной упор при иммунизации населения делается на возрастные категории старше 65 лет, а также на детей и подростков и пациентов, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Как отмечают в краевом министерстве в 2020 году работа по иммунизации населения от пневмококковой инфекции будет продолжена, в том числе в рамках национального проекта «Демография» планируется проводить иммунизацию пожилых людей, находящихся в социальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU