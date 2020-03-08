2020-03-08T10:01:53+03:00
Общество

В центре Хабаровска рубят вязы и тополя

Санитарные рубки начались на Амурском бульваре краевой столицы
Евгения МОЛОТОВА
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В центре Хабаровска рубят вязы и тополяВ центре Хабаровска рубят вязы и тополяФото: Евгения МОЛОТОВА
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В соответствии с утвержденным планом лесорубы «Горзеленстроя» закончили свои труды в парке «Динамо» и взялись за Амурский бульвар. Главный предмет заботы специалистов старые и больные тополя и вязы, представляющие в силу своего возраста угрозу для хабаровчан жителей столицы. Как отмечают в «Горзеленстрое» всего планируется убрать 112 больных и поврежденных стволов. Работы на бульваре должны закончиться к 13 марта. Их место займут свежие саженцы хвойных и лиственных пород, которых запланировано высадить более двухсот штук.

Напомним, жители краевой столицы весьма негативно относятся к вырубкам деревьев в парках и на бульварах Хабаровска. По их мнению, пеньки, остающиеся после таких вырубок уродуют город, и не дают ни тени, ни прохлады, ни кислорода. Однако, как подчеркивают в городской администрации, это необходимая для города мера. Старые и больные деревья несут угрозу хабаровчанам и жителям города, а кроме того, упавшее дерево может повредить линию электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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