В Амурском лимане начался промысловый лов корюшки

8 Март 2020 2020-03-08T11:03:35+03:00

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Рыбный промысел на протяжении целого ряда лет – больная тема для жителей всего Дальневосточного региона. Ежегодно в краевом правительстве за квоты бьются промысловики, ученые и общественники. В этом году, пока обошлось. Но только в отношении корюшки-зубатки, промешенный лов которой стартовал накануне в районе села Богородского и в Амурском лимане.

Как сообщают в краевом правительстве в этом году комиссия по регулированию численности анадромных рыб определила свои квоты для каждой из трех заявленных категорий рыбаков:– коренных малочисленных народов, любителей и промышленных предприятий. Так на территории бассейна реки Амур для представителей местных общин выделены квоты на добычу 308 тонн корюшки. Любители смогут выловить полторы тонны. Для промышленности заявлена квота в 2 441 тонну. В Амурском лимане где рыбаки уже вышли на промысел для аборигенов зарезервировано 46 тонн, а для предприятий и частников 536,6 тонны. В Татарском проливе на долю представителей коренных малочисленных народов выделено 19,8 тонны, для любителей 3,5 тонны. Квота промысловиков - 485 тонн.

Отметим, что промысел корюшки-зубатки составляет одну из существенных статей дохода целого ряда областей, входящих в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU