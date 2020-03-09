Погода в Хабаровске на 9 марта 2020 года: днем до +3, снег закончился

9 Март 2020 2020-03-09T03:14:39+03:00

Утром Хабаровск будто вынырнул из сказки. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Если ночные осадки днем превращаются в мокрую кашицу, значит, точно весна

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В Биробиджане небольшие осадки. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью -5…7. Днем 0…+2.

В Хабаровске снег возможен только ночью, днем будет ясно, ветрено – западный ветер, 9-14 метров в секунду. Ночью -3…5. Днем +1 +3.

В Бикине серьезных осадков не ожидается. Ветер сменит направление на северо-западный и ослабеет до 4-9 метров в секунду. Ночью -1…3, днем +1…3.

В Советской Гавани и Ванино ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью -3…5. Днем +2…4. Без существенных осадков, но пасмурно

В Комсомольске-на-Амуре также без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью -4…6. Днем +1…3, облачно.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -13…15. Днем -3…5.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Ночью -10…12. Днем -5…7.

В Охотске днем слегка припорошит снегом. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1…3. Днем +1…3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU