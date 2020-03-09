Комсомольчанин украл у сожительницы золотой браслет, продал, а деньги прогулял

9 Март 2020 2020-03-09T04:48:55+03:00

Возможно, женщина все-таки его простит и, если суд признает его виновным, согласится носить передачи в колонию

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Жительница Комсомольска-на-Амуре, вернувшись с работы домой, обнаружила пропажу: из шкатулки исчез золотой браслет, стоимостью 25 тысяч рублей. Комсомольчанка пошла в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, у стражей порядка сразу возникло подозрение, что к краже приложил руку кто-то из близкого окружения пострадавшей. И точно: женщина упомянула, что в квартире живет не одна, а с мужчиной. Браслет, кстати, довольно быстро обнаружился – в ломбарде. Все улики указали на то, что именно сожитель и обокрал гражданскую жену. Мужчина понял, что увильнуть не получится и признался во всем. Взял браслет, отнес в ломбард, а вырученные деньги (к слову, гораздо меньше двадцати пяти тысяч рублей) потратил, как обтекаемо говорят в пресс-службе, «на свое усмотрение».

Сейчас герой под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», максимальная санкция которой – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU