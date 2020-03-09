В Хабаровском крае в промышленных масштабах подделывали виски и коньяк

9 Март 2020 2020-03-09T06:32:58+03:00

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В суд передано уголовное дело о незаконном использовании товарного знака и продажи поддельного алкоголя, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Четверо жителей Амурского района организовали прибыльное (до поры, до времени, конечно) дело: производство контрафактного алкоголя. Поначалу бутлегер был один – покупал-перепродавал поддельные виски и коньяк, а также спирт, на основе которого делал недорогую бормотуху. Дело шло ходко и гражданин решил расширять производство. Нанял трех работников, которые принялись выпускать левые французские, армянские, дагестанские коньяки, виски с бурбоном и, конечно, традиционную водку. Причем, как подчеркивает краевая прокуратура, продавалось все это под очень известными брендами. Ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, оценен в четыре миллиона рублей.

Уголовные дела возбуждены по ст. 171.1 УК РФ (производство и дальнейший сбыт немаркированного алкоголя) и по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака, с причинением крупного ущерба). Подсудимым грозят крупные, до одного миллиона рублей, штрафы и реальный срок – лишение свободы лет на пять. К тому же их наверняка обяжут возместить нанесенный обладателям брендов ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU