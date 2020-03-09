В Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль Rukami

9 Март 2020 2020-03-09T08:30:07+03:00

Фестиваль пройдет на открытых площадках, где каждый сможет найти занятие по вкусу Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В 2020 году на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета пройдет фестиваль Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Rukami.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, фестиваль идей и технологий намечен на 27-28 июня 2020 года. На открытых площадках пройдут мероприятия, организованные сетью Geek.Knastu, которые позволят продемонстрировать достижения участников и привлечь внимание молодёжи Хабаровского края к техническому творчеству. Ключевыми партнёрами фестиваля идей и технологий станут Детский технопарк «Кванториум»; Инженерная школа; АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям».

Проведение фестиваля в Комсомольске стало возможным благодаря тому, что город вошел в число победителей конкурса на проведение региональных мероприятий Кружкового движения НТИ. Помимо инженерной столицы Дальнего Востока, право провести такие фестивали получили еще четырнадцать городов, среди которых Екатеринбург, Санкт-Петербург и Якутск. Стартует серия мероприятий в Республике Татарстан, в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU