2020-03-09T08:30:07+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль Rukami

Город стал региональной площадкой для всероссийского мероприятия Кружкового движения НТИ
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Фестиваль пройдет на открытых площадках, где каждый сможет найти занятие по вкусуФестиваль пройдет на открытых площадках, где каждый сможет найти занятие по вкусуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В 2020 году на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета пройдет фестиваль Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Rukami.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, фестиваль идей и технологий намечен на 27-28 июня 2020 года. На открытых площадках пройдут мероприятия, организованные сетью Geek.Knastu, которые позволят продемонстрировать достижения участников и привлечь внимание молодёжи Хабаровского края к техническому творчеству. Ключевыми партнёрами фестиваля идей и технологий станут Детский технопарк «Кванториум»; Инженерная школа; АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям».

Проведение фестиваля в Комсомольске стало возможным благодаря тому, что город вошел в число победителей конкурса на проведение региональных мероприятий Кружкового движения НТИ. Помимо инженерной столицы Дальнего Востока, право провести такие фестивали получили еще четырнадцать городов, среди которых Екатеринбург, Санкт-Петербург и Якутск. Стартует серия мероприятий в Республике Татарстан, в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске впервые пройдет «Круг благотворителей»
Спасатели ЕАО мониторят ледовые переправы
В Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль Rukami
В Хабаровском крае в промышленных масштабах подделывали виски и коньяк
Комсомольчанин украл у сожительницы золотой браслет, продал, а деньги прогулял
Погода в Хабаровске на 9 марта 2020 года: днем до +3, снег закончился
В Амурском лимане начался промысловый лов корюшки
В центре Хабаровска рубят вязы и тополя
Количество заболеваний внебольничной пневмонией в Хабаровском крае идет на спад
Существенное ухудшение погодных условий прогнозируют в Хабаровском крае в эти выходные
Погода в Хабаровске на 8 марта 2020 года: в Хабаровске облачно с прояснениями, возможен снег
Наломал дров: В Хабаровском крае мужчина нарубил деревьев на два года в местах не столько отдаленных
Сотрудники МЧС и волонтеры в Хабаровске проводят рейды на набережной Амура