В Хабаровске впервые пройдет «Круг благотворителей»
Во вторник, 10 марта, в Хабаровске состоится первый «Круг благотворителей», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Цель мероприятия – собрать средства на различные проекты социальной направленности.
На первом «Круге» неравнодушным гражданам представят три проекта: обустройство теплицы в хабаровском детдоме №4; обустройство комнаты релаксации для пациентов онкодиспансера Комсомольска-на-Амуре; организация секции самбо для сельских мальчишек. Инициаторы проектов подробно расскажут потенциальным благотворителям на что именно нужны деньги.
Планируется, что будет собрано порядка сорока тысяч на каждую инициативу.
Место и время проведения: г. Хабаровск, ул. Синельникова 9, конференц-зал гостиницы «Амакс-отель Турист». Начало в 18.30.
Организаторы мероприятия - Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «ТОЧКА РОСТА», Хабаровская региональная общественная организация «Центр общественных инициатив «Ладъ»; АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО «ДВИСОР»).
ИСТОЧНИК KP.RU