2020-03-09T11:42:23+03:00
Общество

В Хабаровске впервые пройдет «Круг благотворителей»

Участники смогут рублем поддержать несколько важных социальных проектов, например, создание комнаты рекреации в онкодиспансере
Ксения ТУРТЫГИНА
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Традиция благо творить, помогать ближнему, поддерживать нуждающегося возвращается в нашу жизньТрадиция благо творить, помогать ближнему, поддерживать нуждающегося возвращается в нашу жизньФото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 10 марта, в Хабаровске состоится первый «Круг благотворителей», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Цель мероприятия – собрать средства на различные проекты социальной направленности.

На первом «Круге» неравнодушным гражданам представят три проекта: обустройство теплицы в хабаровском детдоме №4; обустройство комнаты релаксации для пациентов онкодиспансера Комсомольска-на-Амуре; организация секции самбо для сельских мальчишек. Инициаторы проектов подробно расскажут потенциальным благотворителям на что именно нужны деньги.

Планируется, что будет собрано порядка сорока тысяч на каждую инициативу.

Место и время проведения: г. Хабаровск, ул. Синельникова 9, конференц-зал гостиницы «Амакс-отель Турист». Начало в 18.30.

Организаторы мероприятия - Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «ТОЧКА РОСТА», Хабаровская региональная общественная организация «Центр общественных инициатив «Ладъ»; АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО «ДВИСОР»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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