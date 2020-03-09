Спасатели ЕАО мониторят ледовые переправы

9 Март 2020 2020-03-09T09:58:32+03:00

Выходя на лед, вы рискуете жизнью и это не пустая угроза, а реальность. Фото: пресс-служба МЧС по ЕАО

Где-то лед еще достаточно прочен, чтобы по нему прошли даже грузовики, но с каждым днем весны таких мест становится все меньше

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В Еврейской автономной области специалисты областной ГИМС регулярно выезжают на осмотр ледового покрова, в том числе и в местах переправ.

Проверка ледовой переправы на Тунгусске в районе села Архангеловка показала, что толщина льда здесь 130 – 140 сантиметров. Лед вполне крепкий, без трещин, проталин или вкраплений, способных его ослабить. Вердикт инспекторов: эксплуатация данной переправы для транспорта, грузоподъемностью до 40 тонн, опасности не представляет.

Следующий рейд, уточнили в пресс-службе МЧС по ЕАО, запланирован на 11 марта, и итоги проверки могут быть совершенно иными. Весна вступает в права, с каждым днем все теплее и лед естественным образом разрушается.

- В области устанавливается весенняя погода, все чаще столбики термометров поднимаются до плюсовых отметок. Ледовый покров на водоемах начинает терять необходимую прочность, - отметил Сергей Петухов, главный государственный инспектор региона. - Во время оттепели лёд подтаивает, размывается водой, становится рыхлым. Переправляться через водоёмы по непрочному льду запрещается! Стоит помнить, что пористый рыхлый лёд проваливается без предупреждающего потрескивания.

Поэтому если переправа в районе Архангеловки пока признана безопасной, это не значит, что по всей Тунгусске можно ездить и ходить. То же самое можно сказать и про Амур, на котором уже закрыты несколько переправ. Спасатели напоминают: в ледяной воде неподготовленный человек продержится считанные минуты. А если под лед уйдет автомобиль, то шансы на спасение стремятся к нулю.

ИСТОЧНИК KP.RU