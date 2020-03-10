10 Март 2020 2020-03-10T01:10:59+03:00

Прогноз погоды сегодня: 10 марта 2020 года в Хабаровске без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до +1

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1+1.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -5 до -7, днем от -1 до +1, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 10 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0-2.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -4-6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -5-7.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -11-13.

ИСТОЧНИК KP.RU