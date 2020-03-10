2020-03-10T01:38:56+03:00
Общество

Из Греции в Хабаровск привезут сапожок с мощей святителя Спиридона

Священную реликвию представят Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Александр ШТААЛЬ
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Из Греции в Хабаровск привезут сапожок с мощей святителя СпиридонаИз Греции в Хабаровск привезут сапожок с мощей святителя СпиридонаФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровск из Греции привезут сапожок с чудотворных мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Верующие смогут увидеть священную реликвию с 14 марта по 22 марта в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора. Спиридон Тримифунтский ходатайствует за людей перед Богом в деловых и финансовых вопросах, житейских затруднениях. Известен также как покровитель детей. Родители возносят к нему молитвы об их здоровье и благополучии.

Как рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии, угодник Божий жил и подвизался 17 веков тому назад в Греции, был популярен среди русского народа. По его молитвам прекращалась засуха и проливались дожди, нуждающиеся получали помощь. У святителя Спиридона на ногах были бархатные тапочки, украшенные золотым шитьем. В них он путешествует по миру, ища тех, кому нужна его помощь.

По преданию, башмачки святителя меняются каждый год. Один из пары делят на кусочки, обрывки нитей и раздают всем желающим. Другой же дарят в храмы, находящиеся в разных уголках мира. Теперь эта святыня доступна для поклонения верующим Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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