2020-03-10T02:21:07+03:00
Общество

Написать «Цифровой диктант» приглашают жителей Хабаровского края

Желающие смогут проверить уровень своей цифровой грамотности
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Написать «Цифровой диктант» приглашают жителей Хабаровского краяНаписать «Цифровой диктант» приглашают жителей Хабаровского краяФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Жителей Хабаровского края приглашают написать «Цифровой диктант». Инициатором этой масштабной проверки выступили представители Общероссийского народного фронта. По мнению автором идеи, такой подход поможет местным жителям проверить уровень своей цифровой грамотности, а также вовлечь их в реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

- Диктант планируют провести с 28 марта по 11 апреля 2020 года. К участию приглашают участников от 14 до 18 лет, 18 лет и старше. Отдельно проведут онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.

Посмотреть, что из собой представляют онлайн-тесты, можно на сайте «Цифрового диктанта». Напомним, Это мероприятие также проводили в 2019 году. Участие в нем приняли около 40 тысяч человек из разных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Написать «Цифровой диктант» приглашают жителей Хабаровского края
Из Греции в Хабаровск привезут сапожок с мощей святителя Спиридона
Прогноз погоды сегодня: 10 марта 2020 года в Хабаровске без осадков
В Хабаровске впервые пройдет «Круг благотворителей»
Спасатели ЕАО мониторят ледовые переправы
В Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль Rukami
В Хабаровском крае в промышленных масштабах подделывали виски и коньяк
Комсомольчанин украл у сожительницы золотой браслет, продал, а деньги прогулял
Погода в Хабаровске на 9 марта 2020 года: днем до +3, снег закончился
В Амурском лимане начался промысловый лов корюшки
В центре Хабаровска рубят вязы и тополя
Количество заболеваний внебольничной пневмонией в Хабаровском крае идет на спад
Существенное ухудшение погодных условий прогнозируют в Хабаровском крае в эти выходные
Погода в Хабаровске на 8 марта 2020 года: в Хабаровске облачно с прояснениями, возможен снег
Наломал дров: В Хабаровском крае мужчина нарубил деревьев на два года в местах не столько отдаленных
Сотрудники МЧС и волонтеры в Хабаровске проводят рейды на набережной Амура