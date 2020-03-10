Написать «Цифровой диктант» приглашают жителей Хабаровского края

10 Март 2020 2020-03-10T02:21:07+03:00

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Жителей Хабаровского края приглашают написать «Цифровой диктант». Инициатором этой масштабной проверки выступили представители Общероссийского народного фронта. По мнению автором идеи, такой подход поможет местным жителям проверить уровень своей цифровой грамотности, а также вовлечь их в реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

- Диктант планируют провести с 28 марта по 11 апреля 2020 года. К участию приглашают участников от 14 до 18 лет, 18 лет и старше. Отдельно проведут онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.

Посмотреть, что из собой представляют онлайн-тесты, можно на сайте «Цифрового диктанта». Напомним, Это мероприятие также проводили в 2019 году. Участие в нем приняли около 40 тысяч человек из разных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU