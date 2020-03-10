Написать «Цифровой диктант» приглашают жителей Хабаровского края
Жителей Хабаровского края приглашают написать «Цифровой диктант». Инициатором этой масштабной проверки выступили представители Общероссийского народного фронта. По мнению автором идеи, такой подход поможет местным жителям проверить уровень своей цифровой грамотности, а также вовлечь их в реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
- Диктант планируют провести с 28 марта по 11 апреля 2020 года. К участию приглашают участников от 14 до 18 лет, 18 лет и старше. Отдельно проведут онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.
Посмотреть, что из собой представляют онлайн-тесты, можно на сайте «Цифрового диктанта». Напомним, Это мероприятие также проводили в 2019 году. Участие в нем приняли около 40 тысяч человек из разных регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU