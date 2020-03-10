2020-03-10T03:03:05+03:00
Происшествия

В аварии на улице Воронежской в Хабаровске пострадали три человека

Машины Toyota Prius и Suzuki Escudo столкнулись на перекрестке с улицей Бондаря
Александр ШТААЛЬ
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В аварии на улице Воронежской в Хабаровске пострадали три человекаВ аварии на улице Воронежской в Хабаровске пострадали три человекаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске на пересечении улиц Воронежская и Бондаря столкнулись две машины - Toyota Prius и Suzuki Escudo. Происшествие случилось вчера вечером, 9 марта. По предварительной информации, первая иномарка двигалась по улице Воронежской в сторону улицы Трехгорной и на перекрестке при повороте налево не уступила дорогу второй машине. Случилось столкновение, в результате которого пострадали три человека.

- Среди пострадавших два пассажира и водитель, которые находились в автомобиле Toyota Prius. Женщины отделались синяками на головах, а автолюбительница, управлявшая машиной, ударилась коленкой. В травмпункт она обратилась время спустя после аварии, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент происшествия оба водителя - участники аварии - были трезвы. У них приличный стаж вождения. В отношении автолюбительницы составили административный протокол.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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