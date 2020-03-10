2020-03-10T03:50:37+03:00
Звезды

Заявки на Губернаторский конкурс детского творчества начали принимать в Хабаровском крае

Приемная кампания продлится до 1 апреля
Александр ШТААЛЬ
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ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровском крае стартовал прием заявок на Губернаторский конкурс детско-юношеского художественного творчества. Творческое состязание проводят с целью привить несовершеннолетним любовь к культурным традициям России, Хабаровского края. Также конкурс помогает поддерживать детско-юношеские творческие коллективы и молодые таланты, организовать обмен творческим и педагогическим опытом, знакомство с новыми направлениями в исполнительском искусстве.

Как отметили в краевом министерстве культуры, приемная кампания продлится до 1 апреля 2020 года. Заявки принимают по адресу: 680000, Хабаровск, улица Фрунзе, 61, кабинет 302. Специалисты принимают ежедневно по будням с 9:00 до 18:00. Более подробная информация по телефону 8 (4212) 31-57-01.

Отметим, что конкурс проводят в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства Хабаровского края от 28.08.2006 №134-пр «О мерах по поддержке и развитию художественного творчества детей и юношества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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