Заявки на Губернаторский конкурс детского творчества начали принимать в Хабаровском крае
В Хабаровском крае стартовал прием заявок на Губернаторский конкурс детско-юношеского художественного творчества. Творческое состязание проводят с целью привить несовершеннолетним любовь к культурным традициям России, Хабаровского края. Также конкурс помогает поддерживать детско-юношеские творческие коллективы и молодые таланты, организовать обмен творческим и педагогическим опытом, знакомство с новыми направлениями в исполнительском искусстве.
Как отметили в краевом министерстве культуры, приемная кампания продлится до 1 апреля 2020 года. Заявки принимают по адресу: 680000, Хабаровск, улица Фрунзе, 61, кабинет 302. Специалисты принимают ежедневно по будням с 9:00 до 18:00. Более подробная информация по телефону 8 (4212) 31-57-01.
Отметим, что конкурс проводят в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства Хабаровского края от 28.08.2006 №134-пр «О мерах по поддержке и развитию художественного творчества детей и юношества».
ИСТОЧНИК KP.RU