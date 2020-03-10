2020-03-10T04:02:24+03:00
Общество

Библиотечный мост дружбы соединит Хабаровский край и Киргизию

Мероприятие приурочили к 105-летию классика киргизской поэзии
Александр ШТААЛЬ
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Библиотечный мост дружбы соединит Хабаровский край и КиргизиюБиблиотечный мост дружбы соединит Хабаровский край и КиргизиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хабаровский край и Киргизию соединит библиотечный мост дружбы. Это мероприятие проведут в рамках Года культурных обменов между Россией и Республикой. Также событие приурочили к празднованию 105-летия со дня рождения классика киргизской поэзии Алыкула Осмонова.

Мост дружбы представляет собой двустороннюю видеоконференцию в режиме онлайн. Она пройдет 17 марта 2020 года с 10:00 до 12:00 по времени в Бишкеке и с 14:00 до 16:00 по времени в Хабаровске.

- Сначала состоится открытие конференции, потом пройдет презентация «Дальневосточная государственная научная библиотека - территория интеллектуального развития» и презентация Национальной библиотеки Киргизской Республики имени Алыкула Осмонова. После этого участникам представят книги Алыкула Осмонова на русском языке, зачитают доклады и подпишут договор о сотрудничестве между двумя библиотеками, - рассказали в Дальневосточной научной государственной библиотеке.

Более подробная информация о мероприятии по телефонам 31-47-33 и 31-28-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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