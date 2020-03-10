2020-03-10T05:16:48+03:00
Здоровье

Лучшего стоматолога представили в Хабаровском крае

Светлану Чечетку выбрали в рамках проекта «Врач - это призвание»
Александр ШТААЛЬ
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Лучшего стоматолога представили в Хабаровском крае ФОТО: Минздрав Хабаровского краяЛучшего стоматолога представили в Хабаровском крае ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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В Хабаровском крае представили врача, победившего в конкурсе «Призвание» в номинации «Лучший стоматолог». Это Светлана Геннадьевна Чечетка, участница проекта «Врач - это призвание».

- Светлана Геннадьевна окончила Дальневосточный государственный медицинский университет в 2006 году. Семь лет она работала в Детской стоматологической поликлинике №22 стоматологом. Потом перешла на работу в стоматологическую клинику «Стомадент ДВ» Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и продолжает трудиться детским стоматологом, - рассказали в краевом минздраве.

Отметим, что Светлана Геннадьевна осмотрела около четырех тысяч 800 детей за период с 2016 по 2018 год. Она участвовала в диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За три года работы в этом направлении смогла осмотреть и обучить гигиене полости рта свыше 300 детей. К ней на прием на первом году жизни попали больше 400 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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