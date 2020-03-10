10 Март 2020 2020-03-10T05:14:03+03:00

Более восьми тысяч сотрудников ДГК повысили свою квалификацию в прошлом году ФОТО: пресс-служба ДГК

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АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) в прошлом 2019 году провело повышение квалификации более 8 тысяч своих сотрудников, что составляет две трети численности компании. Общая сумма затрат на обучение персонала - 34 миллиона 800 тысяч рублей.

-Знания стоят дорого - незнание еще дороже, - рассказывает начальник Управления по работе с персоналом АО «ДГК» Виталий Чеботкевич. - Наши работники традиционно получают знания на кафедрах Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре технического университета, Дальневосточного федерального университета, с этими вузами у предприятия давнее сотрудничество, позволяющее укреплять наш кадровый потенциал.

Обучение велось по различным программам. Так, каждый четвертый сотрудник прошел курс обучения в структурном подразделении АО «ДГК» - Центре подготовки персонала, включающего работников отдела обучения и развития персонала «ЛуТЭК» и группу по обучению персонала филиала «Амурская генерация». Более 1200 энергетиков повысили свою квалификацию на базе Корпоративного университета гидроэнергетики ПАО «РусГидро».

Значительную часть средств в 2019 году компания затратила на обязательное нормативное обучение: охрану труда и технику безопасности, противопожарную и экологическую безопасность, аттестацию специалистов.