До миллиона рублей выиграют хабаровчане на обустройство дворов

10 Март 2020 2020-03-10T05:11:19+03:00

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В Хабаровске стартовал конкурс муниципальных грантов. Значит, у жильцов многоквартирников появился шанс выиграть до миллиона рублей на обустройство дворовых территорий. Призовой фонд в целом составляет 32 миллиона 810 тысяч рублей. К участию приглашают ТСЖ, ЖСК и управляющие компании. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Грант предоставят на прежних условиях долевого софинансирования. Часть денег, выделяемых городом, не может превышать 67 процентов от общей стоимости проекта. Остальные его авторы должны изыскать в собственных закромах. По правилам, максимально возможный размер финансовой помощи на асфальтирование, обустройство парковок, тротуаров и ливневок составит один миллион рублей. Также на установку малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок или заглубленного мусорного контейнера полагается до 500 тысяч рублей.

Документы от участников конкурса будут принимать с 10 марта по 15 апреля. Пожалуйста, обращайтесь в администрацию Хабаровска по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет 108. Прием идет в рабочие дни, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Телефон для справок - 8 (4212) 41-98-98.

Напомним, в Хабаровске собираются привести в порядок 18 дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU