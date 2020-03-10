10 Март 2020 2020-03-10T06:45:50+03:00

За два дня в Еврейской автономии три машины вылетели с дороги Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Еврейской автономии три машины за два дня попали в аварию, покинув пределы проезжей части. При этом два происшествия случились в аккурат на праздник 8 Марта. Одна из машин в этот день вылетела с дороги «Чита-Хабаровск» в Смидовичском районе. По предварительной информации, автолюбитель на машине Suzuki Jimny ехал в сторону Хабаровск на высокой скорости, но не учел состояние дорожного полотна, не справился с управлением и вылетел с дороги. Пострадал водитель.

- Второе происшествие случилось в этот день вечером в районе дома 127 по улице Советская в Биробиджане. В аварию попала машина Toyota Ist, ехавшая в сторону поселка Птичник. Ситуация аналогичная - высокая скорость, не справился с управлением, съезд за пределы дороги. Правда, машина еще и в дерево врезалась, водитель получил небольшие травмы, - рассказали в областной Госавтоинспекции.

На следующий день, 9 марта на трассе «Чита - Хабаровск» водитель автомобиля Mazda Familia по аналогичному сценарию оказался за пределами дороги. После съезда в правый придорожный кювет машина наехала на грунтовый откос. Пострадали водитель и пассажир.

Автолюбителей в области убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU