2020-03-10T06:44:47+03:00
Общество

Дети с автоматами из Хабаровска взбудоражили американские соцсети

Ролик попал за рубеж после «Калашников-фест», который устроили в память о создателе легендарного оружия
Александр ШТААЛЬ
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Дети с автоматами из Хабаровска взбудоражили американские соцсети ФОТО: Центр патриотического воспитанияДети с автоматами из Хабаровска взбудоражили американские соцсети ФОТО: Центр патриотического воспитания
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В Хабаровске 29 февраля впервые прошел «Калашников-фест». Мероприятие организовали в память о создателе легендарного оружия. Среди участников события были в том числе и дети старше восьми лет. Они собрались на базе Учебного центра РО ДОСААФ, чтобы показать свои навыки владения оружием. Число участников массового турнира по разборке-сборке легендарного автомата Калашникова превысило 200 человек.

- В финал вышли только восемь участников, которые сошлись в зрелищной «дуэли». Желающие смогли поучаствовать в викторине по биографии Михаила Тимофеевича Калашникова, - рассказали в Центре патриотического воспитания.

Среди победителей и призеров Соколов Игорь, Доценко Анастасия - они воспитанники ВПК «Патриот», и Шистопал Руслан из ВПК «Каскад». Напомним, мероприятие проводили с использованием гранта губернатора Хабаровского края. Между тем, каким-то образом ролик с названием «Калашников, как игрушка» о прошедшем мероприятии попал в американские социальные сети и наделал там немало шума. Среди пользователей нашлись и критики, и единомышленники, которые считают, что такой подход формирует у подрастающего поколения правильное отношение к оружию.

Дети с автоматами из Хабаровска взбудоражили американские соцсети.Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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