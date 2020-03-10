2020-03-10T06:43:41+03:00
Общество

В волонтеры Победы приглашают жителей Хабаровского края

По всей стране добровольцев уже набралось больше 50 тысяч человек
Александр ШТААЛЬ
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В волонтеры Победы приглашают жителей Хабаровского краяВ волонтеры Победы приглашают жителей Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителей Хабаровского края приглашают стать волонтерами Победы. Среди участников Всероссийского общественного движения на сегодняшний день уже более 50 тысяч человек со всей страны. В регионе пожелали стать добровольцами пока около 450 человек. В основном это школьники и студенты.

- Волонтеры будут не только соорганизаторами крупных событий, но и помощниками в проведении разных мероприятий. Речь идет о заботе о ветеранах, помощи в восстановлении семейного древа, благоустройстве памятных мест и воинских захоронений и многом другом. Каждый доброволец пройдет специальное обучение на мобильной платформе, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также помощь понадобится во время акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Дальневосточная Победа», «Свеча Памяти», «Красная гвоздика» и других мероприятиях. Жителям региона напоминают, чтобы стать добровольцем, нужно зарегистрироваться на портале волонтерыпобеды.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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