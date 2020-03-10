Школьников в Хабаровском крае посвятили в юные дружинники

10 Март 2020 2020-03-10T06:50:19+03:00

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В Хабаровском крае школьников посвятили в юные дружинники. Церемония прошла в районе имени Лазо. Участие в ней приняли также сотрудники полиции и общественники. Взрослые и юные дружинники собрались в школе имени Суворова в поселке Новостройка.

- Этот день для школьников пятых и шестых классов был волнительным. Всего на этот своего рода маленький подвиг решились 14 ребят. Организатором отряда выступила заместитель командира народной дружины поселка Хор Исаева Наталья. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по району имени Лазо и представители общественного совета при районном отделе внутренних дел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ребят поздравили с принятием серьезного решения, пожелали им успехов. Полицейские рассказали, какое содействие оказывают дружинники органам внутренних дел в раскрытии преступлений, пресечении административных правонарушений и охране общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU