2020-03-10T06:50:19+03:00
Общество

Школьников в Хабаровском крае посвятили в юные дружинники

Церемонию провели для учеников района имени Лазо
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Школьников в Хабаровском крае посвятили в юные дружинникиШкольников в Хабаровском крае посвятили в юные дружинникиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае школьников посвятили в юные дружинники. Церемония прошла в районе имени Лазо. Участие в ней приняли также сотрудники полиции и общественники. Взрослые и юные дружинники собрались в школе имени Суворова в поселке Новостройка.

- Этот день для школьников пятых и шестых классов был волнительным. Всего на этот своего рода маленький подвиг решились 14 ребят. Организатором отряда выступила заместитель командира народной дружины поселка Хор Исаева Наталья. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по району имени Лазо и представители общественного совета при районном отделе внутренних дел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ребят поздравили с принятием серьезного решения, пожелали им успехов. Полицейские рассказали, какое содействие оказывают дружинники органам внутренних дел в раскрытии преступлений, пресечении административных правонарушений и охране общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Льготная ипотека стала доступнее для жителей Хабаровского края
Компания «Полиметалл» - индустриальный партнер международного студенческого кейс-чемпионата
От опасной прогулки по льду спасли детей в Биробиджане
На неделе в Хабаровском крае ожидаются снегопады
Беременную пациентку срочно эвакуировали из поселка в Комсомольск
Хабаровчане завоевали кубок чемпионата Дальнего Востока по панкратиону
Школьников в Хабаровском крае посвятили в юные дружинники
В волонтеры Победы приглашают жителей Хабаровского края
Дети с автоматами из Хабаровска взбудоражили американские соцсети
За два дня в Еврейской автономии три машины вылетели с дороги
До миллиона рублей выиграют хабаровчане на обустройство дворов
Более восьми тысяч сотрудников ДГК повысили свою квалификацию в прошлом году