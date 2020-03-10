2020-03-10T07:38:18+03:00
Общество

Хабаровчане завоевали кубок чемпионата Дальнего Востока по панкратиону

Состязания стали отборочным туром перед чемпионатом России
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане завоевали кубок чемпионата Дальнего Востока по панкратионуХабаровчане завоевали кубок чемпионата Дальнего Востока по панкратионуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске в минувшие выходные завершился чемпионат и первенство Дальнего Востока по панкратиону. По итогу соревнований уверенную победу одержали хабаровчане. Им достался и кубок, и путевка на чемпионат России. Прошедшие состязания были своего рода отборочным туром перед более масштабным событием.

- Среди участников были более 100 атлетов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Приморского и Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей. Единственным обязательным условиям для участия в поединках был возраст бойцов - все спортсмены должны были быть старше 17 лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Победителем чемпионата объявили хабаровчанина Дмитрия Ганчука. Второе место заняли камчадалы, третье - сахалинцы. Напомним, в краевой столице осенью пройдет первенство России по панкратиону, посвященное дальневосточникам, погибшим в локальных войнах. На местный канвас выйдут спортсмены-любители в возрасте от 14 лет и старше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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