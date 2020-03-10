Беременную пациентку срочно эвакуировали из поселка в Комсомольск

10 Март 2020 2020-03-10T09:29:34+03:00

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В Хабаровском крае врачи срочно эвакуировали беременную женщину из поселка имени Полины Осипенко в Комсомольск-на-Амуре. Случилось это в минувшие выходные, 8 марта. Сообщение с просьбой о помощи поступило из КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» во второй половине дня. По предварительной информации, возникла угроза преждевременных родов у пациентки в поселковой больнице.

- После консультаций со специалистами Перинатального центра решили эвакуировать пациентку в медицинское учреждение санитарной авиацией. Однако метеоусловия для вылета оказались неподходящими. Тогда решили доставить женщину в Комсомольск-на-Амуре, в городскую больницу №7, - рассказали в краевом минздраве.

Везли пациентку санитарным автотранспортом, в дороге ее сопровождали фельдшер и акушерка. Состояние беременной при транспортировке оставалось стабильным, не ухудшилось. Сейчас женщина получает лечение в городской больнице №7.

ИСТОЧНИК KP.RU