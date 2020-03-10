На неделе в Хабаровском крае ожидаются снегопады

10 Март 2020 2020-03-10T09:28:01+03:00

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В Хабаровском крае погода в марте по-прежнему продолжает преподносить все новые и новые сюрпризы. Ранее синоптики говорили о снеге, который пойдет после 8 марта, и это сбылось. К слову, весь март будет преобладать неустойчивая погода.

- В ближайшем будущем, а конкретно на этой неделе ожидаются сразу два снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки пройдут уже 11 марта на севере региона. Во власти непогоды окажутся Николаевский, Ульчский, Солнечный и Комсомольский районы. Днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, ночью опустится до -12 градусов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Второй циклон в крае ожидают к выходным. Он начнется на юге и распространит свое влияние через восток до севера. Он будет сопровождаться северо-западным ветром со скоростью 5-10 м/с. Для марта ветра - обычное явление. Именно они определяют, насколько холодной будет весна.

Жителей края убедительно просят заранее подумать о личной безопасности. Пожалуйста, отложите поездки на рыбалку, походы в лес, по возможности откажитесь от поездок на личном авто. Если возникла ситуация, угрожающая жизни или здоровью, звоните на единый номер вызова оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU