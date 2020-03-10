2020-03-10T09:26:48+03:00
Общество

От опасной прогулки по льду спасли детей в Биробиджане

Нарушителей обнаружили во время рейдов по водоемам
Александр ШТААЛЬ
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От опасной прогулки по льду спасли детей в БиробиджанеОт опасной прогулки по льду спасли детей в БиробиджанеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане спасатели во время рейдов по замерзшим водоемам обнаружили несовершеннолетних, которые собирались прогуляться по льду. Напомним, в прошлом году на реке Бира в районе городской набережной провалился под лед и утонул мальчик. Чтобы минимизировать риск повторения подобной ситуации, на этом месте выставили наблюдательный пост.

- На этом месте образовалась большая промоина, которая привлекает детей. На выходных здесь уже заметили шесть подростков, желающих прогуляться по льду. С ними поговорили и рассказали, насколько опасна эта затея, - рассказал Владимир Корчминский, руководитель инспекторского подразделения Биробиджана и Биробиджанского района.

Отметим также, что во время дежурств спасатели провели больше 100 профилактических бесед с гражданами и вручили 115 памяток. На сегодняшний день провалов под лед в Биробиджане не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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