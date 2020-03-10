2020-03-10T10:26:33+03:00
Общество

Девятиклассники в Хабаровском крае готовятся к государственной итоговой аттестации

Проверку знаний пройдут больше 13 тысяч школьников
Александр ШТААЛЬ
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Девятиклассники в Хабаровском крае готовятся к государственной итоговой аттестацииДевятиклассники в Хабаровском крае готовятся к государственной итоговой аттестацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае больше 13 тысяч девятиклассников пройдут государственную итоговую аттестацию. Проверка знаний будет в мае. Наиболее популярные предметы для сдачи экзаменов на выбор обществознание, информатика и ИКТ, география и биология.

- Для получения аттестата об основном общем образовании обучающемуся требуется успешно сдать все четыре экзамена. Речь идет о двух дополнительных предметах и двух основных – русский язык и математика, - рассказали в министерстве образования и науки края.

Напомним, досрочный этап ГИА-9 начнется 21 апреля, основной - 22 мая. В сентябре придут пересдавать экзамены выпускники девятых классов, которые получили неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, а также удаленные с экзаменов за нарушения порядка проведения и не явившиеся на экзамены в основной период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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