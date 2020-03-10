Льготная ипотека стала доступнее для жителей Хабаровского края

10 Март 2020 2020-03-10T09:24:22+03:00

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Ипотечный кредит с льготной ставкой от 2% реализуется в рамках проекта «Дальневосточная ипотека» и предусмотрен для нескольких целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору подряда, заключенном с подрядной организацией.

Заемщиками могут стать россияне, состоящие в браке, возраст которых не превышает 35 лет. В том числе кредит выдается и тем, кто не состоит в официальном браке и воспитывает ребенка.

Также программа позволяет построить индивидуальный жилой дом на земельном участке, который владелец получил в соответствии с законом о предоставлении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в субъектах ДФО по договору подряда. Для собственников таких земель не действуют ограничения в 35 лет.

Кредит выдается на срок до 20 лет в размере от 300 тысяч до 6 миллионов рублей с первоначальным взносом не менее 20% от стоимости недвижимости.

Получить ипотеку граждане могут в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года. При этом выдается кредит только один раз.

- Льготная ипотека - это еще один шаг в развитии дальневосточных регионов. Мы уверены, что такие кредиты позволят значительно повысить уровень жизни в этих субъектах, в том числе будут способствовать освоению и развитию сельских территорий. Общий объем выдач, запланированный Россельхозбанком на 2020 год по этой программе, более 3 миллиардов рублей, - отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Для погашения кредита банком установлены ежемесячные аннуитетные платежи в течение всего срока действия кредита. Условия ипотеки включают полный или частичный досрочный возврат средств без комиссий, в том числе с использованием материнского капитала.