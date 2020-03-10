2020-03-10T12:47:22+03:00
Общество

Гуманитарную помощь в Китай передали в Хабаровском крае

Соседям в Поднебесную собрали медицинские защитные средства
Александр ШТААЛЬ
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Гуманитарную помощь в Китай передали в Хабаровском краеГуманитарную помощь в Китай передали в Хабаровском краеФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае собрали гуманитарную помощь для Китая. В основном упор делали на медицинские защитные средства - маски, перчатки, бахилы, одноразовые халаты и антисептики. Все эти вещи отдали генконсульству КНР в Хабаровске, дальше их отправят в районы, где распространяется новая коронавирусная инфекция.

- В сборе гуманитарной помощи участвовали как обычные жители, так и коммерческие организации. Кто-то приносил непосредственно вещи, кто-то переводил деньги на их покупку. По итогу собрали 56 коробок, - отметила Виктория Макарчук, председатель отделения Российского Красного Креста.

Со своей стороны представители консульства заверили, что правительство КНР предпринимает меры для борьбы с коронавирусом нового типа. Для этого мобилизовали все силы. Соседи из Поднебесной ценят, что Россия оказывает поддержку на всех уровнях.

Напомним, правительство России со 2 марта ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий. Но на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами подобных товаров для личного пользования ограничение не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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