В Хабаровском крае разводятся чаще, чем женятся

10 Март 2020 2020-03-10T12:46:34+03:00

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В Хабаровском крае подвели статистические итоги, сравнивая данные о естественном движении населения за январь 2020 года и январь 2019 года. Итак, в первый месяц этого года в регионе родились одна тысяча 152 человека, а умерли одна тысяча 601 человек. В январе 2019 года эти показатели следующие - одна тысяча 174 человека и одна тысяча 783 человека соответственно. Таким образом, естественный прирост населения в январе 2020 года составил минус 449 человек, а в январе 2019 года минус 609 человек.

При этом жители региона стали чаще жениться. Для сравнения: количество зарегистрированных браков в январе 2019 года 306, а в январе 2020 года - 425. Заметно увеличилось и количество разводов. В январе 2019 года их оформили 398, а в январе 2020 года - 563.

Согласно данным, предоставленным в Хабаровскстате, чаще всего в регионе умирают от заболеваний системы кровообращения. По этой причине в январе 2020 года скончались 813 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU