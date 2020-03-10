Ласкаво просимо друзі: Дни украинской культуры пройдут в Хабаровске
В Хабаровске 15 марта пройдут Дни украинской культуры. Местом встречи выбрали Дальневосточную научную государственную библиотеку, начало в 14:00. Для гостей подготовили прекрасную программу.
- Во время мероприятия будет работать выставка книг великого русского и украинского поэта, прозаика, художника и этнографа Тараса Григорьевича Шевченко. Также гостям расскажут об истории национального украинского костюма, устроят демонстрацию традиционных и современных моделей одежды «Свiтла вишиванка», - рассказали в ДВНГБ.
Также посетители услышат стихотворения и песни в исполнении украинского народного хора «Мрiя». Будут и народные украинские танцы. Подобные мероприятия помогают показать культурное и языковое разнообразие народов, проживающих в Хабаровском крае.
Ласкаво просимо, друзі! Добро пожаловать, друзья!
ИСТОЧНИК KP.RU