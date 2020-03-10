Из Хабаровского края выдворили два десятка иностранцев

10 Март 2020 2020-03-10T12:40:26+03:00

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Из Хабаровского края выдворили 20 граждан Узбекистана. Каждый из них не озаботился тем, что нужно продлить срок разрешенного пребывания на территории региона. Как результат, они оказались в числе нарушителей.

- Они как ни в чем не бывало жили в крае, работали, не соблюдая миграционное законодательство. Однако и регион, и Россию нелегалам все-таки пришлось покинуть, так как им назначили в виде наказания административное выдворение из страны. Иностранцев-нелегалов судебные приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

До выдворения нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. К слову, теперь они не смогут вернуться в Россию в ближайшие пять лет, так как въезд для них закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU