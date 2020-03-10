Из Хабаровского края выдворили два десятка иностранцев
Из Хабаровского края выдворили 20 граждан Узбекистана. Каждый из них не озаботился тем, что нужно продлить срок разрешенного пребывания на территории региона. Как результат, они оказались в числе нарушителей.
- Они как ни в чем не бывало жили в крае, работали, не соблюдая миграционное законодательство. Однако и регион, и Россию нелегалам все-таки пришлось покинуть, так как им назначили в виде наказания административное выдворение из страны. Иностранцев-нелегалов судебные приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
До выдворения нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. К слову, теперь они не смогут вернуться в Россию в ближайшие пять лет, так как въезд для них закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU