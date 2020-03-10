Охранника базы в Хабаровске подозревают в угоне машины

10 Март 2020 2020-03-10T12:38:34+03:00

По версии следствия, он забрал машину с территории, за которой следил

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В Хабаровске с территории базы компании пропала машина. Об ее исчезновении сообщил в полицию непосредственно владелец, он же менеджер компании, которая находилась на территории базы. Стражи порядка провели расследование и вскоре нашли и саму иномарку, и подозреваемого в ее угоне.

- Машина находилась на Федоровском шоссе, правда, на тот момент она уже сгорела. Подозрение пало на 34-летнего охранника базы. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. В свое оправдание фигурант рассказал, что просто хотел покататься. С его слов, на скользком участке трассы не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и загорелся, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному инциденту проводится расследование, возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Максимально возможное наказание за этот проступок - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU