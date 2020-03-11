11 Март 2020 2020-03-11T03:09:24+03:00

Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 11 марта 2020 года без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до +1

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В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -1+1.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -7 до -9, днем от -1 до +1, ветер северный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 11 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Однако на побережье Татарского пролива ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +1+3.

В Советской Гавани и Ванино сильный снег. Ветер северный 21-26 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0-2.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 13-18 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1-3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -4-6.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU