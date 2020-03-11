2020-03-11T03:09:24+03:00
Общество

Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 11 марта 2020 года без осадков

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до +1
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 11 марта 2020 года без осадковПрогноз погоды сегодня: в Хабаровске 11 марта 2020 года без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -1+1.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -7 до -9, днем от -1 до +1, ветер северный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 11 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Однако на побережье Татарского пролива ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +1+3.

В Советской Гавани и Ванино сильный снег. Ветер северный 21-26 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0-2.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 13-18 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1-3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -4-6.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Паромную переправу «Ванино-Холмск» временно закрыли
Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентов
Перебегающий дорогу пешеход попал под колеса машины в Хабаровске
Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта
Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 11 марта 2020 года без осадков
Охранника базы в Хабаровске подозревают в угоне машины
Из Хабаровского края выдворили два десятка иностранцев
В Бикинском районе прошел День Законодательной думы Хабаровского края
Ласкаво просимо друзі: Дни украинской культуры пройдут в Хабаровске
В Хабаровском крае разводятся чаще, чем женятся
Девятиклассники в Хабаровском крае готовятся к государственной итоговой аттестации
Гуманитарную помощь в Китай передали в Хабаровском крае
Льготная ипотека стала доступнее для жителей Хабаровского края
Компания «Полиметалл» - индустриальный партнер международного студенческого кейс-чемпионата
От опасной прогулки по льду спасли детей в Биробиджане
На неделе в Хабаровском крае ожидаются снегопады
Беременную пациентку срочно эвакуировали из поселка в Комсомольск
Хабаровчане завоевали кубок чемпионата Дальнего Востока по панкратиону
Школьников в Хабаровском крае посвятили в юные дружинники
В волонтеры Победы приглашают жителей Хабаровского края
Дети с автоматами из Хабаровска взбудоражили американские соцсети
За два дня в Еврейской автономии три машины вылетели с дороги
До миллиона рублей выиграют хабаровчане на обустройство дворов
Более восьми тысяч сотрудников ДГК повысили свою квалификацию в прошлом году